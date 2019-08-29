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Taşova'da "Güvenlik ve uyuşturucu ile mücadele" toplantısı

Taşova Kaymakamı Talha Altuntaş başkanlığında güvenlik ve uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı.

29.08.2019 14:40 Taşova'da
Taşova Kaymakamı Talha Altuntaş başkanlığında güvenlik ve uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı.
Altuntaş, müftülük salonunda yapılan toplantıda, köylerin güvenliği ve uyuşturucu ile mücadeleyi kararlılıkla yaptıklarını söyledi.
Güvenlik güçlerinin uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına taviz vermediğini vurgulayan Altuntaş, "Bu mücadelede vatandaşlarımızın da desteğine ihtiyacımız var. Bu mücadeleye sadece kamu kurumları değil, ilçemizdeki tüm kuruluşların, sivil toplum kuruluşlarının da destek olması gerekiyor." dedi.

Toplantıya il genel meclis üyeleri, kurum müdürleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Altuntaş, Taşova, Güncel

Kaynak: AA

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