Taşova'da Halk Eğitimi Merkezi Temel Atma Töreni

Taşova
ilçesinde, İl Özel İdare Genel Sekreterliği tarafından yaptırılan Halk Eğitimi Merkezi
ve Akşam Sanat Okulu binasının temeli düzenlenen törenle atıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, yaptığı konuşmada, yeni hizmet binasında yer sıkıntısı çekmeden daha verimli kursların açılacağını söyledi. Amasya
Valiliğine ve İl Özel İdare Genel Sekreterliğine teşekkür eden Tümer, "Kurslarımızı dersliklerimizin yeterli olmaması nedeni ile farklı okullarımızın dersliklerinde açmak zorunda kalıyorduk. Bu durum hem kursların takibi hem de verimliliği açısından sorun teşkil ediyordu.Yeni yapılacak olan binamız 660 metrekarelik alanda 4 katlı olarak yapılacak olup yaklaşık olarak bir yıl sonra hizmet vermeyi hedefliyoruz. Binamızın tamamlanması ile derslik sıkıntısı çekmeden daha güzel ve verimli kurslar açacağız." dedi.
Törene, Belediye Başkanı Bayram
Öztürk, ilçedeki kamu kurumlarının müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Taşova,Halk Eğitimi Merkezi
07 Aralık 2018 Cuma 17:10