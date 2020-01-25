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Taşova'da hamsi festivali düzenlendi

Taşova Karadeniz Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından hamsi festivali düzenlendi.

25.01.2020 14:40 | Son Güncelleme: 25.01.2020 15:14Taşova'da hamsi festivali düzenlendi
Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından hamsi festivali düzenlendi.

İlçe meydanında düzenlenen festivalde 500 kilogram hamsi katılımcılara ikram edildi.
AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, burada yaptığı açıklamada, 'da meydana gelen deprem dolayısıyla "geçmiş olsun" dileğinde bulunarak, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diedi.
Bu yıl festivalin ilkinin düzenlendiğini belirten Çilez, "En önemlisi birlik ve beraberliklerini bir araya getiriyorlar. Allah birlik beraberliğimizi bozmasın. Festivalin hazırlanmasında emeği geçen dernek yönetimi ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Karadeniz, AK Parti, Elazığ, Taşova, Güncel

Kaynak: AA

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