Taşova'da İnsan Hakları Kurulu toplandı
Taşova İnsan Hakları Kurulu, Kaymakam Mustafa Berk Çelik başkanlığında toplandı.
14.03.2020 12:48 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:54
Taşova İnsan Hakları Kurulu, Kaymakam Mustafa Berk Çelik başkanlığında toplandı.
Çelik, Kaymakamlık SYDV salonunda yapılan toplantıda, kurulun, kamu görevinin eşit şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçladığını söyledi.
Din, ırk, etnik farklılıklar, cinsiyet ayrımlarının engellenmesi ve bu yönde oluşacak olumsuzlukların giderilmesini sağlamaya çalıştıklarını anlatan Çelik, "Öncelikli olarak insan haklarıyla ilgili şuur oluşturmak ve tüm vatandaşlarımızın bunun farkında olmasını sağlamalıyız." dedi.
Kurul üyeleri, toplantının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Karakolu nezarethanelerinde incelemelerinde bulundu.
Çelik, Kaymakamlık SYDV salonunda yapılan toplantıda, kurulun, kamu görevinin eşit şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçladığını söyledi.
Din, ırk, etnik farklılıklar, cinsiyet ayrımlarının engellenmesi ve bu yönde oluşacak olumsuzlukların giderilmesini sağlamaya çalıştıklarını anlatan Çelik, "Öncelikli olarak insan haklarıyla ilgili şuur oluşturmak ve tüm vatandaşlarımızın bunun farkında olmasını sağlamalıyız." dedi.
Kurul üyeleri, toplantının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Karakolu nezarethanelerinde incelemelerinde bulundu.
Kaynak: AA
Etiketler : Kaymakamlık, Taşova, Güncel
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