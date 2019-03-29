29 Mart 2019, 16:46
»»

Taşova'da Kitap Okuma Etkinliği

Taşova

Taşova ilçesinde Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde, kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Taşova ilçesinde Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde, kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Kaymakam Okan Yenidünya, Atatürk Ortaokulu tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, çocuk yaşta okuma alışkanlığı kazanılmasının önemli olduğunu söyledi.

Kitap okumanın çocukların zihinsel, duygusal, sosyal ve dil gelişiminde önemli yeri bulunduğunu vurgulayan Yenidünya, "Kitap okuma alışkanlığı öncelikle ailede kazanılmaktadır. Anne ve babanın kitap okuyarak çocuğa iyi örnek olması gerekmektedir. Aynı zamanda sürekli okuma alışkanlığına sahip bir çocuğun topluluk önünde konuşma ve diyaloğa girme özelliklerinin arttığı, öz güveni yüksek bireyler olduğu da görülmektedir." dedi. Kütüphane Haftası, Taşova, Güncel
Kaynak: AA