Taşova İlçe Sağlık Müdürlüğünce, köy ve mahalle muhtarlarına Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı hakkında seminer verildi.
Uzman Doktor Erman Zengin, Taşova Müftülüğünde düzenlenen programda, yaz aylarının gelmesiyle kenelerin neden olduğu KKKA hastalığına karşı tüm vatandaşların çok dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
Mümkün olduğu kadar vatandaşların kenelerin bulunduğu alanlardan uzak durması gerektiğini dile getiren Zengin, "Pikniğe ve özellikle tarım arazileri gibi yerlere giden vatandaşlarımız mümkün olduğunca vücutta açık kısım kalmamasına özen göstermeli, kenelerin daha kolay fark edilmesi nedeniyle açık renkli elbiseleri tercih etmeli. Kenelerin vücuda girebileceği yerlerin kapatılması çok önemli bir tedbirdir. Dönüşte mutlaka vücut ve elbiseler kene yönünden kontrol edilmeli, kıyafetlerde kene varsa uygun şekilde uzaklaştırılmalıdır." diye konuştu.
Yapılan kontrollerde vücudun herhangi yerine yapışmışsa vücuda tutunan kenenin çıplak elle dokunmadan eldiven, bez ya da poşet ile çıkartılması gerektiğini anlatan Zengin, ardından en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilmesinin önem taşıdığını kaydetti.
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Kaynak: AA