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Taşova'da mikrokredi belge dağıtım töreni düzenlendi

Taşova'da ilçesinde Türkiye Grameen Mikrofinans Programı kapsamında Türkiye İsrafı Önleme Vakfı tarafından mikrokredi kullanan kadınlara belge dağıtım töreni gerçekleştirildi.

29.11.2019 16:22 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:43Taşova'da mikrokredi belge dağıtım töreni düzenlendi
'da ilçesinde Grameen Mikrofinans Programı kapsamında Türkiye İsrafı Önleme Vakfı tarafından mikrokredi kullanan kadınlara belge dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Şube yöneticisi Selda Ergin, bir restoranda düzenlenen törende, mikrokredinin, dar gelirli kadınların gelir getirici faaliyette bulunmalarına imkan sağlamak için teminat ve kefalet istemeden verilen bir sermaye olduğunu söyledi.
Amasya Mikrofinans Şubesinde kredi kullanan dar gelirli kadınların aldıkları kredilerle üretim, ticaret, hayvancılık ve tarım gibi işlerle uğraştığını anlatan Ergin, "Mikrokredi sistemi girişimcilik ruhunu geliştirmekte, ev hanımlarının ve kızlarımızın ev ekonomisine katkı sağlamasına, ekonomik özgürlüklerini kazanmalarına imkan tanımaktadır. Ev hanımlarımıza ve kızlarımıza istihdam alanı yaratmak istiyoruz. Bunun için cesaretli hanımlara ihtiyacımız var." dedi.
Girişimci kadınlardan 46 yaşındaki Gülten Akı Şenel ise mikrokredi sayesinde ticarete başladığını, hayallerini gerçekleştirdiğini vurgulayarak, hayalleri olan bütün kadınların hayallerinin peşinden gitmesi gerektiğini dile getirdi.

Programın sonunda çeşitli iş kollarına yönelik hazırladıkları projelerle Türkiye Grameen Mikrofinans Programı'ndan kredi alan girişimci kadınlara belgeleri verildi.

Türkiye, Amasya, Taşova, Güncel

Kaynak: AA

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