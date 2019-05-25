Taşova'da, Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinliği

Taşova
ilçesinde, Amasya
Tamimi'nin 100. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
İlçe meydanında Şehit Himmet Aydemir Halk Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Şehit Himmet Aydemir Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından şiirlerin okunması, gitar, saz ve halk oyunları sunumuyla program son buldu.
Programa Kaymakam Okan Yenidünya, Belediye Başkanı Bayram
Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Aktaş
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer ile vatandaşlar katıldı.
Amasya
, Taşova
, Güncel
Kaynak: AA