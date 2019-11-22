Haberler » Güncel » Taşova'da öğrenciler şehit astsubayın mezarını ziyaret etti - Haber

Taşova'da öğrenciler şehit astsubayın mezarını ziyaret etti

Taşova ilçesinde lise öğrencileri, 1992 yılında İstanbul'da şehit olan astsubay İbrahim Torun'un mezarını ziyaret etti.

22.11.2019 13:34 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:34Taşova'da öğrenciler şehit astsubayın mezarını ziyaret etti
ilçesinde lise öğrencileri, 1992 yılında İstanbul'da şehit olan astsubay İbrahim Torun'un mezarını ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, ziyarette yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her bir karış toprağının, şehit kanlarıyla sulanarak vatan olduğunu söyledi.
Şehit kabirlerinin bu toprakların vatan oluşuna şahit olduğunu dile getiren Tümer, "Günümüzde bile hala bu toprakların vatan olması için ülkemizin farklı coğrafyalarında askerimiz, polisimiz ve öğretmenlerimiz şehit olmaktadırlar ve vatanımızı yaşatmak için bu durum ilelebet devam edecektir. Çünkü bu topraklar Müslüman ve Türk yurdu olarak kalmaya devam edecektir" dedi.
Ziyaret, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle sona erdi.

İbrahim Torun, Taşova, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:52 Putin: NATO'nun askeri alanında uzayı kullanması girişimlerinden endişeliyiz
15:50 DEDAŞ'tan Mardin'de borcu olan çiftçilere 'elektrik verilmeyecek' uyarısı
15:49 1'inci Dünya Savaşı'ndan kalma su altındaki mühimmat imha edildi
15:45 Edremit'te 'Geleceğini Çöpe Atma, Pet Şişeni Potaya At' çalışması
15:45 Tamamlanmayan yola tepki
15:21 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtülü kadınlara saldıranlara tepki gösterdi: Asla göz yummayız
15:12 Son dakika: Erdoğan'dan Külliye'de CHP'li isimle görüştüğü iddiasına yanıt: Külliyen yalan
14:53 Valilik önünde hareketli anlar! Şaşıran sürücü, yol yerine merdivende inmeye kalktı
14:49 Atatürk Havaalanı'na yapılacak projenin detayları ortaya çıktı
14:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Tarımda dışa bağımlılık, Türkiye'nin göze alamayacağı bir risk
13:52 TEM otoyolunda otomobil bariyerlere çarpıp parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı
12:46 8 çift pantolonu üst üste giyen kadın, görevlilere yakalandı
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:40 Parti sonrası objektiflere yakalanan Aleyna Tilki yırtık çoraplarıyla şaşırttı
22.11.2019 15:52:31