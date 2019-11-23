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Taşova'da "Öğretmenler Arası Voleybol Turnuvası" düzenlendi

Taşova Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla voleybol turnuvası düzenlendi.

23.11.2019 18:02 | Son Güncelleme: 23.11.2019 18:02Taşova'da
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla voleybol turnuvası düzenlendi.
İlçe Salonunda dokuz takımın katılımı ile oynanan turnuvada, final maçında Şehit Polis Ahmet Yaşar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini 3-0 yenen Çaydibi Şehit Lütfi Aras Ortaokulu şampiyon oldu.
Milli Eğitim İlçe Müdürü Mustafa Tümer, yaptığı açıklamada, bu yıl ikincisini düzenledikleri turnuvada, öğretmenlerin toplumdaki ve eğitimdeki önemine dikkati çekmeyi amaçladıklarını söyledi.
Tümer, toplumsal farkındalığı artırmak ve öğretmenler arasında birlik ve beraberliği sağlamak istediklerini aktardı.
Turnuvada dereceye giren takımlara ödülleri Mustafa Tümer ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürvekili Sercan Şenel tarafından verildi.

voleybol, Taşova, Güncel

Kaynak: AA

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