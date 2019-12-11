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Taşova'da okul kantinleri denetlendi

Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce okul kantinleri denetlendi.

11.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:26Taşova'da okul kantinleri denetlendi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce okul kantinleri denetlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, ilçede bulunan ilk ve orta öğretim kurumlarının kantinlerini denetlediklerini söyledi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul kantinlerinde sağlıklı ürünlerin tüketimine yönelik yayımlanan genelgenin ardından kantinlerde kızartma, cips ve gazlı içecek satışının yasaklandığını vurgulayan Tümer, şunları kaydetti:
"Genelge kapsamında okul kantinlerinde başta meyve olmak üzere doğal ürünlerin satışı yapılırken, okul kantinlerinde standartlara uygun hareket edilip edilmediğini kontrol ediyoruz. Öğrencilerimizin sağlıklı gıdalar tüketmesi ve sağlıklı beslenmeleri için üstümüze düşen görevleri tam manası ile yapmaya çalışıyoruz. İlçe genelindeki okul kantinlerini sırasıyla incelemeye devam edeceğiz. Çocukların dengeli beslenmesi için süt, yoğurt, ayran ve meyve gibi gıdaların okulların tümünde satılmasını önemsiyoruz."

Taşova, Güncel

Kaynak: AA

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