Taşova'da Okulda Yangın Tatbikatı Yapıldı

Kaynak: AA

Taşova Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesinde itfaiye ekipleri tarafından yangın tatbikatı düzenlendi.Tatbikatta, senaryo gereği okulun ikinci katında elektrik kontağından çıkan yangının ardından patlama meydana geldi.bunun üzerine elektrik kesilerek öğrenciler tahliye edildi. Öğrencilerin tahliyesinin ardından itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.Okul müdürü Kemal Vehbi Onay, yaptığı açıklamada, her zaman doğal afetlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek, öğrencileri de bu konuda sürekli bilgilendirdiklerini söyledi.