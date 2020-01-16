Haberler » Güncel » Taşova'da özel eğitim öğrencileri tarafından yakma sanatı ve resim sergisi açıldı - Haber

Taşova'da özel eğitim öğrencileri tarafından yakma sanatı ve resim sergisi açıldı

Taşova Şehit Polis Ahmet Yaşar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören özel eğitim öğrencileri tarafından hazırlanan yakma sanatı ve resim sergisi, açıldı.

16.01.2020 12:06 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:22Taşova'da özel eğitim öğrencileri tarafından yakma sanatı ve resim sergisi açıldı
Şehit Polis Ahmet Yaşar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören özel eğitim öğrencileri tarafından hazırlanan yakma sanatı ve resim sergisi, açıldı.
Okul müdürü Ayhan Soyal, serginin açılışında yaptığı konuşmada, özel eğitim öğrencilerin gönüllerinin de özel olduğunu söyledi.
Sergide bulunan eserlerin de özel olduğunu vurgulayan Soyal, "Diğer öğrencilerimize göre dezavantajlı olarak eğitim gören bu özel öğrencilerimizin hayata bağlanmaları, meslek edinebilmeleri, topluma karışabilmeleri ve 'Benim de yapabildiğim becerilerim var' diyebilmeleri ve öz güvenlerinin gelişmesi için bütün imkanlarımızı seferber etmekteyiz." dedi.
Açılışa Kaymakam Mustafa Berk Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Aydoğan ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Anadolu Lisesi, Taşova, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:12  İMAMOĞLU'NA TEPKİ İÇİN SOSYAL MEDYADAN UNVANINI SİLEN AKADEMİSYEN KONUŞTU - Haber
14:12  Diyarbakır hdp önündeki eylemde 136'ncı gün - Haber
14:12  Cumhurbaşkanı Erdoğan "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu: (8) - Haber
14:12  Zimbabveli piskopos, devleti 700 bin dolar dolandırdığı iddiasıyla tutuklandı - Haber
14:11  Avrupa Birliği'nden Teşvik Almak için 5 Gereklilik - Haber
13:30  Erdoğan'dan mahkum yakınlarını sevindirecek af çıkışı! Meclis'e geliyor - Haber
09:54  Arkadaşının kapısına, "Mahrem görüntülerin elimde" yazılı not bırakıp 350 bin lira para istedi - Haber
09:47  Soğuğu en iyi anlatan an! Fotoğraftaki otomobil, bir gölün üzerinde - Haber
09:17  Diyanet'in çok konuşulan kararı sonrası Abdullah Amca'nın tabure zaferi - Haber
09:03  Pastanede cinayet anı kamerada! Defalarca tetiğe bastı - Haber
16.01.2020 14:14:48