Taşova'da Sandık Görevlilerine Eğitim

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Amasya'nın Taşova ilçesinde, yerel seçimlerde görev alacak sandık görevlileri, muhtarlar ve güvenlik güçlerine yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ayşe Durmaz, İlçe Müftülüğünde düzenlenen seminerde, seçim günü görev alacak personele yapmaları gerekenler hakkında bilgi verdi.Seminere katılan sandık başkanı, polis ve jandarma görevlileri de video gösterimiyle oy kullanma, seçim öncesi görev ve yetkileri gibi konularda bilgilendirildi.Seminerin ardından içinde oy pusulaları ile oy kullanımı esnasında ve sonrasında kullanılacak evraklarla araç ve gereçlerin bulunduğu torbalar, sandık başkanlarına teslim edildi.