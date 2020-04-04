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Taşova'da şehirlerarası yolda koranavirüs önlemleri

Amasya'nın Taşova ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçe girişinde bulunan trafik kontrol noktalarında sürücülerin ve yolcuların ateşi ölçülüyor.

04.04.2020 13:28 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:29
Amasya 'nın Taşova ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçe girişinde bulunan trafik kontrol noktalarında sürücülerin ve yolcuların ateşi ölçülüyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde olduğu gibi Taşova ilçesinde de denetimler artırıldı.
Bu kapsamda ilçe girişlerinde bulunan trafik kontrol noktasında durdurulan araçlarda polis ekipleri, sürücü ve yolcuların ateş ölçümünü yaptı.
Polis ekipleri ayrıca vatandaşları almaları gereken tedbirler konusunda bilgilendirdi.
Bir araç sürücüsüne ise yüzde 50 kapasiteden fazla yolcu taşımaktan dolayı cezai işlem yapıldı. Taşova’da şehirlerarası yolda koranavirüs önlemleri

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Taşova, Amasya, Polis, Güncel

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Taşova'da şehirlerarası yolda koranavirüs önlemleri
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