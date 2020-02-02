Haberler » Güncel » Taşova'da sokak hayvanlarına yem bırakıldı - Haber

Taşova'da sokak hayvanlarına yem bırakıldı

Taşova ilçesinde havaların soğuması nedeni ile sokak köpekleri için yem bırakıldı.

02.02.2020 13:15 | Son Güncelleme: 02.02.2020 13:16
ilçesinde havaların soğuması nedeni ile sokak köpekleri için yem bırakıldı.
Taşova Belediyesi ve Gençlik Merkezi gönüllüleri, eski mezbaha bölgesinde oluşturulan hayvan barınağına sahipsiz sokak köpekleri için yem bıraktı.
Belediye Başkanı Bayram Öztürk, havaların soğuması ile sokak köpeklerinin barınma ve yiyecek sorunu yaşadıklarını belirtti.
Öztürk, "Resmi olarak hayvan barınakları oluşturmak bizim gibi küçük belediyeler için zahmetli, maliyetli ve zordur. Resmi bir barınağımız olmamakla beraber arkadaşlarımızın da desteği ile bu alanda sokak hayvanlarımızı yemlemeye ve soğuktan korumaya gayret ediyoruz. Bugün de Gençlik Merkezimiz ile birlikte böyle bir çalışma yaptık.Başta Gençlik Merkezi Müdürümüz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Taşova'da sokak hayvanlarına yem bırakıldı

İsmail Bayram, Taşova, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

04:00  Defne Joy Foster kimdir? Defne Joy Foster nereli, neden öldü?
01:00  Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - HK Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-HK Kayserispor bilet fiyatları
01:00  Metin Oktay kimdir? Metin Oktay'ın doğum günü ne zaman? Metin Oktay kaç gol attı, hangi takımlarda oynadı?
01:00  1 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 2 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
2.02.2020 15:08:19