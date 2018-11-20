Taşova'da Voleybol Turnuvası

20 Kasım 2018 Salı 15:48



20 Kasım 2018 Salı 15:48

Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla voleybol turnuvası düzenlendi.Öğretmenlerden oluşan 12 takımın mücadele ettiği turnuvada, Atatürk Ortaokulu öğretmenleri birinci oldu.İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, yaptığı açıklamada, amaçlarının öğretmenler arası birlik, beraberlik ve kaynaşmayı sağlamak olduğunu söyledi.Bu tarz etkinliklere devam edeceklerini belirten Tümer, şöyle konuştu:"Taşova'da görev alan öğretmenler arasındaki iletişimin dostluk ve kaynaşmaya dönüşmesi, sporun daha geniş kitlelere yayılması, spora ilginin artırılması, sporun her yaştaki insanların beden ve ruh sağlığını geliştirmesi, okullar arasındaki iletişimin güçlenmesi amacıyla öğretmenler arası voleybol turnuvası düzenlendik. Düzenlenen turnuvada mücadele eden tüm öğretmenleri tebrik ediyor, öğretmenler günlerini kutluyorum."