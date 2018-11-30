Taşova'da Z Kütüphane Açıldı

Van
depreminde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden öğretmen Oktay ve Emel Türkoğlu
'nun ismi, Taşova
ilçesinde açılan Zenginleştirilmiş Kütüphane'ye (Z-Kütüphane) verildi. Atatürk
Ortaokulunda düzenlenen törende konuşan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, öğretmenliğin, yetiştirdikleri öğrencilerle sadece kendi hayatlarına değil, bundan sonraki döneme de hitap eden bir meslek olduğunu söyledi.
Tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Tümer, "Vatanımızın fedakar evlatlarına ne yapsak azdır, şehit çiftimizin isimlerini ölümsüzleştirmek istedik, şehitlerimizin anısını her zaman yaşatacağız bunun için okulumuzun kütüphanesine Oktay - Emel Türkoğlu Z Kütüphanesi ismini verdik." dedi.
Oktay Türkoğlu'nun babası İzzet Türkoğlu da Milli Eğitim camiasına göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı çok teşekkür etti.
Türkoğlu,Taşova