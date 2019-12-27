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Taşova Kaymakamlığı, Kıbrıs gazilerine madalya ve berat verdi

Suluova Kaymakamlığınca Kıbrıs Barış Harekatına katılan 12 gaziye, "Milli mücadele madalyası ve beratı" takdim edildi.

27.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:46 Taşova Kaymakamlığı, Kıbrıs gazilerine madalya ve berat verdi
Kaymakamlığınca Barış Harekatına katılan 12 gaziye, "Milli mücadele madalyası ve beratı" takdim edildi.
Kaymakam Mustafa Berk Çelik, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında düzenlenen programda, Kıbrıs gazilerine madalya ve beratlarını verdi.

Çelik, vatanı ve milleti için savaşarak yapılabilecek fedakarlıkların en büyüğünü yapan gaziler ve ailelerine minnet duyduklarını söyledi.
Törene Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırlangıç ile gazilerin aileleri katıldı.

Suluova, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: AA

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