18 Mart 2019, 18:37
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Taşova Milli Eğitim Müdürü Tümer Şampiyon Atletleri Kabul Etti

Taşova Milli Eğitim Müdürü Tümer Şampiyon Atletleri Kabul Etti

Taşova Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, Amasya'da yapılan yıldız kızlar kros yarışmasında il birincisi olan Adem Sezgin Yatılı Bölge Ortaokulu Atletizm Kız Takımını makamında kabul etti.

Taşova Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, Amasya'da yapılan yıldız kızlar kros yarışmasında il birincisi olan Adem Sezgin Yatılı Bölge Ortaokulu Atletizm Kız Takımını makamında kabul etti.

Okul Müdürü Ümit Turan ve Beden Eğitimi Öğretmeni Gökhan Sağıroğlu'dan yarışmalar hakkında bilgi aldı.

Tümer, "Sportif faaliyetlerde başarılı öğrencilerimizi keşfedebilmek önemlidir. Bu yetenekli öğrencilerimizin atletizm branşında almış oldukları başarılar da bunun bir göstergesidir. İnşallah öğrencilerimizin almış olduğu başarılar daim ve devamlı olur. Çünkü sporda devamlılık esastır. Sportif faaliyetlerde başarılı olmak için de çok çalışmak ve disiplinli olmak gerekir. Bu anlamda öğrencilerimizi kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum diyerek bölge yarışmalarında başarılar diliyorum." dedi. Amasya, Atletizm, Taşova, Güncel
Kaynak: AA