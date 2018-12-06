06 Aralık 2018, 16:05
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Taşova Sydv Mütevelli Heyeti Seçimi

Taşova Sydv Mütevelli Heyeti Seçimi

Taşova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda (SYDV), 2019 yılında bir yıl süreyle görev yapacak mütevelli heyeti üyeleri seçildi.

Taşova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda (SYDV), 2019 yılında bir yıl süreyle görev yapacak mütevelli heyeti üyeleri seçildi.

Taşova Müftülüğü'nde yapılan seçim sonucunda, Gökpınar köyü muhtarı Metin Şahin, Tepe Mahallesi Muhtarı Mehmet Uslu ve Türk Hava Kurumu Başkanı Ahmet Binici üyeliğe seçildi.


Yeni seçilen üyelere başarılar dileyen Taşova SYDV Müdürü Barış Gündüz, "Gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmada muhtarlarımıza önemli görevler düşmektedir. Sosyal devlet ilkesi gereği vakıf olarak gerçek ihtiyaç sahiplerine imkanlar dahilinde gerekli destekleri vereceğiz. Devlet olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız ve olmaya devam edeceğiz." dedi. Mehmet Uslu,Metin Şahin,Gökpınar,Taşova
06 Aralık 2018 Perşembe 16:05