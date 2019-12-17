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Taşova SYDV Mütevelli Heyeti seçimi yapıldı

Taşova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında (SYDV) 1 yıl süreyle görev yapacak mütevelli heyeti üyeleri seçildi.

17.12.2019 11:32 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:32Taşova SYDV Mütevelli Heyeti seçimi yapıldı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında (SYDV) 1 yıl süreyle görev yapacak mütevelli heyeti üyeleri seçildi.
Taşova Müftülüğünde yapılan seçim sonucunda Köyü Muhtarı Ali Vural, Tepe Mahallesi Muhtarı Mehmet Uslu ve İmam Hatipler Derneği Başkanı Ömer Faruk Gültekin üyeliğe seçildi.
Yeni seçilen üyelere başarılar dileyen Taşova SYDV Müdürü Barış Gündüz, vakıf mütevelli heyetinin gerek köylerde gerekse ilçe merkezinde çalışmalarını titizlikle ve hakkaniyet içinde sürdürdüğünü söyledi.

Mehmet Uslu, Ali Vural, Dereli, Taşova, Güncel

Kaynak: AA

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