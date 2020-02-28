TASS: Erdoğan ve Putin yakın gelecekte görüşebilir

Rus haber ajansı TASS, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın gelecekte görüşebileceğini duyurdu.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, iki lider telefon görüşmesi yaptı. Açıklamada, "İki tarafta Suriye'deki durumu istikrara kavuşturmak için ek önlemlerin gerekli olduğunu vurguladı" ifadeleri yer aldı. Ayrıca, açıklamada tarafların, ilgili kurumlar arası istişareleri yoğunlaştırmayı ve yakın gelecekte üst düzey bir toplantı yapma olasılığını değerlendirmeyi kabul ettiği belirtildi. Liderlerin telefonda terörizmle mücadelenin önceliklerini görüştüğü aktarıldı.

Ayrıca, uluslararası terör örgütlerine karşı mücadelenin öncelik olarak vurgulandığı belirtilen görüşmede, iki liderin aynı zamanda 2018 ve 2019'da yapılan Rus-Türk anlaşmalarının uygulanmasını da ele aldığı ifade edildi.