Tat'tan çiftçisine destek paketi

Kaynak: AA

Salça, domates ürünleri, konserve ve ketçap markalarından Tat, her yıl çiftçisine sunduğu "Avans Desteğini" bu sene yüzde 30 artırarak 23 milyon TL'ye yükseltti.Şirketten yapılan açıklamaya göre, kurulduğu günden bugüne Türkiye 'de sanayi domatesinin gelişimine öncülük etmesinin yanı sıra Türk çiftçisine iş olanağı yaratıp, yatırımlarına devam eden Tat, koronavirüs salgını nedeniyle içinde bulunan bu zor koşullarda da çiftçisini yalnız bırakmıyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen Tat Gıda Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Arzu Aslan Kesimer, toprağın ekilmesinden ürünlerin hasadına, çiftçilerinin yanında olan ve her yıl düzenli olarak çiftçiye verdikleri destek paketini bu yıl arttırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:"Ülkemizin de içinde bulunduğu bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarının ardından en önemli görevlerden birisini üstlendiğimizin farkındayız. İşimiz gıda üretmek ve ürettiklerimizi halkımıza ulaştırmak. Nesiller boyu hepimizin aile hayatına dokunan, sofralarına ortak olan, Tat markasını bu noktalara taşıyan en önemli iş ortağımız çiftçilerimiz. Bugün salça, domates ürünleri ve konserve denince ilk akla gelen ve güvenle kullanılan marka olmamızda 3 kuşaktan on binlerce çiftçinin emeğinin olduğunu biliyoruz."Tat'tan çiftçisine bu yıl 23 milyon TL avans desteğiKesimer, "İçinde bulunduğumuz koşulu üreterek ve el ele vererek başaracağımızdan eminiz. Üretim ve çiftçimiz en büyük önceliğimiz" ifadelerini kullanarak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu kapsamda sözleşmeli çiftçimizin mahsulüne verdiğimiz alım garantisinin yanında, 2019 yılına göre toplam avans miktarımızı yüzde 30 arttırarak 23 milyon TL'ye yükselttik. Tarımın sürdürülebilir olması için destek olduğumuz çiftçi destek paketi tohum, fide, tarımsal gübre ve diğer sulama materyalleriyle beraber nakit avansı da kapsıyor.Hepimizin gündemindeki salgın nedeniyle çiftçilerimizin toprağını işleme konusundaki maddi çekinceleri ve yaşayabilecekleri olası sıkıntıları göz önüne alarak sağladığımız tüm desteği bu yıl öne çektik ve çiftçilerimize ulaştırmaya başladık. Bu destek paketi kapsamında avans olarak verilen gübre miktarını geçen seneye göre yüzde 40 civarında artırarak sözleşmeli çiftçimizin tamamına yakın bir oranda destek sağlıyoruz. Fide ve tohum desteğini ise tüm sözleşmeli çiftçilerimize sağladık."İlk günden bugüne, 50 yılı aşkındır bitmeyen domates tutkularına, kendilerini bir gün bile yalnız bırakmayan çiftçilerin daha fazla üretmesi ve yaşamlarını iyileştirmesine yardımcı olmak misyonu ile Türk çiftçisine hizmet etmekten mutluluk duyduklarını aktaran Kesimer, "Geleceği çiftçilerimizin bereketli elleriyle kuruyor, halkımıza hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.