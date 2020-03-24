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“Tat ve koku alma duyularımı kaybettim”

Yaklaşık iki hafta önce koronavirüs tanısı konulan Rudy Gobert, test sonucunun ardından karantina altına alınmıştı.

24.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:00
“Tat ve koku alma duyularımı kaybettim”
Yaklaşık iki hafta önce koronavirüs tanısı konulan Rudy Gobert, test sonucunun ardından karantina altına alınmıştı. 28 yaşındaki pivot, Twitter hesabından paylaştığı gönderilerde tat ve koku alma duyularını kaybettiğini söyledi.

“Tat ve koku alma kaybı kesinlikle virüs semptomlarından. Son dört gündür hiçbir şeyin kokusunu ve tadını alamıyorum. Bu duyularımı kaybettim. Aynı şeyi yaşayan var mı?”

Gobert, test dönemi öncesinde bir basın toplantısında bütün muhabirlerin mikrofonlarını kasten elleyip, “Bakın ben de sizin gibiyim. Sizinle aramıza koronavirüs engeli koymalarını anlamıyorum. Siz de değerlisiniz ben de” demiş ve ardından koronavirüs tanısı konulunca eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Gobert’in yanı sıra Donovan Mitchell, Christian Wood, Kevin Durant ve Marcus Smart’a koronavirüs tanısı konulurken Brooklyn Nets’ten ve Los Angeles Lakers’tan adı açıklanmayan bazı oyuncuların da koronavirüs taşıdığı açıklanmıştı.
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Kaynak: EuroSport.com

Etiketler : Rudy Gobert, Twitter, Spor

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