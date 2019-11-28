Haberler » Ekonomi » Tata Steel, İngilitere'de bin kişiyi işten çıkarıyor - Ekonomi

Tata Steel, İngilitere'de bin kişiyi işten çıkarıyor

Hintli çelik üreticisi Tata Steel, İngiltere'deki operasyonlarında bin kişinin işine son verileceğini açıkladı.

28.11.2019 12:46 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:46Tata Steel, İngilitere'de bin kişiyi işten çıkarıyor
Hintli çelik üreticisi Steel, 'deki operasyonlarında bin kişinin işine son verileceğini açıkladı.
Tata Steel'den yapılan açıklamada, İngiltere'deki operasyonlarda bin kişinin işine son verileceği, bunların 3'te 2'sinin yönetici ve ofis çalışanlarından olacağı kaydedildi.
Tata Steel Üst Yöneticisi Henrik Adam, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Şirketimiz, dünya hızla değişirken yerinde sayamaz. Hızlı bir şekilde adapte olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
İngiltere'de çelik sektörü çalışanlarını temsil eden Community Sendikası'nın Genel Sekreteri Roy Rickhuss da böyle bir duyurunun Noel'e birkaç hafta kala yapılmasının tamamen "skandal" olduğunu belirtti.
Halihazırda İngiltere'de 8 bin 385 kişiyi istihdam eden Tata Steel, geçen günlerde, Avrupa'daki operasyonlarında 3 bin kişinin işine son vereceğini açıklamıştı.
Bu arada, Çinli Jingye Group, bu ayın başında, uzun zamandır mali sıkıntıları ile gündemde olan İngiliz çelik üreticisi British Steel'i satın aldığını, üretim tesislerinin modernleştirilmesi için 1,2 milyar sterlin yatırım yapılmasının planlandığını duyurmuştu.

İngiltere, Avrupa, Tata, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
14:50 Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Fuarı başladı
14:48 En fazla kazandıran BES fonları
14:48 10. Boğaziçi Zirvesi
14:44 Sofitel İstanbul Taksim kapılarını açtı
14:44 Merkez Bankası rezervleri 105 milyar 390 milyon dolar oldu
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
11:21 'Sahte peygamber'in cenazesine damga vuran görüntü! Bir anda titremeye başladı
10:27 Vücudunun tamamı pullanan talihsiz adam, kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
28.11.2019 14:51:14