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Tatamide başarı sürüyor

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Karate sporcuları, Kestel'de düzenlenen İllerarası Karate Turnuvası'nda 23 madalya kazandı.

02.10.2019 10:03Tatamide başarı sürüyor
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Karate sporcuları, Kestel'de düzenlenen İllerarası Karate Turnuvası'nda 23 madalya kazandı.

Türkiye'nin en iyileri arasında yer alan Bursa Büyükşehir Belediyespor Karate takımı, madalyalar kazanmaya devam ediyor. Büyükşehirli Karateciler Kestel'de yapılan İllerarası Karate Turnuvası'nda 8 birincilik, 9 ikincilik ve 6 üçüncülük madalyası kazandı.

Türkiye Karate Federasyonu Bursa İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 'İllerarası Karate Turnuvası' Kestel'de yapıldı. Kestel Spor Salonu'nda yapılan etkinlikte başta Bursa olmak üzere, Kocaeli, Yalova ve Balıkesir'den toplamda 20 kulüp ve 300 sporcu katıldı. Bursa Büyükşehir Belediyespor'un 38 sporcu ile katıldığı turnuvada yeşil-beyazlılar minik, yıldız, ümit, genç ve U-21 kategorilerinde 8 birincilik, 9 ikincilik ve 6 üçüncülük elde etti. Toplamda 28 madalya kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü turnuvanın en çok madalya kazanan takımı oldu. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye, Kestel, Bursa, Spor

Kaynak: İHA

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