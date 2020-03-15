Tatamide Büyükşehir farkı
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları 'Okullararası Karate Türkiye Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı.
15.03.2020 15:03 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:03
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları 'Okullararası Karate Türkiye Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Okullararası Karate Türkiye Şampiyonası' Balıkesir 'de tamamlandı. Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda yapılan organizasyonda 64 şehirden 729 sporcu madalya için yarıştı. Lise Gençler A Grubu'nda mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyesporlu sporculardan Beyza Atalay 52 kilo ve Emir Buğra Gencan 74 kiloda Türkiye Şampiyonu olurken, Cihan Ödemişli 58 kiloda ikinci ve Selinay Özer 48 kiloda üçüncü oldu. 2 gün süren organizasyonun ardından 2 birincilik 1 ikincilik ve 1 üçüncülük elde eden Büyükşehirli sporcular topladığı 4 madalya büyük bir başarıya daha imza attı. - BURSA
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Okullararası Karate Türkiye Şampiyonası' Balıkesir 'de tamamlandı. Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda yapılan organizasyonda 64 şehirden 729 sporcu madalya için yarıştı. Lise Gençler A Grubu'nda mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyesporlu sporculardan Beyza Atalay 52 kilo ve Emir Buğra Gencan 74 kiloda Türkiye Şampiyonu olurken, Cihan Ödemişli 58 kiloda ikinci ve Selinay Özer 48 kiloda üçüncü oldu. 2 gün süren organizasyonun ardından 2 birincilik 1 ikincilik ve 1 üçüncülük elde eden Büyükşehirli sporcular topladığı 4 madalya büyük bir başarıya daha imza attı. - BURSA
Kaynak: İHA
Etiketler : Bursa Büyükşehir Belediyespor, Balıkesir, Türkiye, Bursa, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Gazeteci, yazar Esra Elönü'nün babası umre dönüşü hayatını kaybetti
Spor
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Spor
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Spor
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 288'e yükseldi
Spor
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
Spor
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
Spor
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
Spor
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı