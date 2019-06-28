Tatamide Osmangazi imzâsı

Osmangazi
Belediyespor Judo Takımı sporcuları, Uluslararası Topçam
Judo Turnuvası'nda bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye
Judo Federasyonu tarafından Tokat
'ta birincisi düzenlenen Uluslararası Topçam Judo Turnuvası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Osmangazi Belediyespor'un yıldız judocularının boy gösterdiği müsabakaya Azerbaycan
, Gürcistan
, Rusya, Özbekistan
ve Tacikistan
'dan 133 sporcu katıldı. Bursa
'yı temsilen yıldız erkek ile yıldız kızlar karmasıyla tatamide fırtına estiren başarılı sporcular, rakipleri karşısında üçüncülük kürsüsüne çıktı. Dereceye giren Osmangazili judocular madalya sevinci yaşayarak, gelecek yıllarda üst sıralarda yer almayı hedeflediklerini söyledi.
Ulusal ve uluslararası birçok müsabakada derece elde eden sporcu ve antrenörlerini tebrik eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar
da, alt yapının meyvelerini almaktan mutluluk duyduğunu belirtti. - BURSA