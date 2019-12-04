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Tataminin yıldızları Osmangazi'de yetişiyor

Osmangazi Belediyespor, Judo Akademi programıyla eğitimlerine devam ediyor.

04.12.2019 14:47 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:51Tataminin yıldızları Osmangazi'de yetişiyor
Belediye , Judo Akademi programıyla eğitimlerine devam ediyor.

3 bin 919 sporcuyu bünyesinde barındıran Osmangazi Belediyespor, hayata geçirdiği Judo Akademi programıyla çocukların bedenen ve rühen gelişimine katkı sağlıyor. Haftanın 3 günü Dikkaldırım Salonu'nda 140 sporcunun katılımıyla gerçekleşen eğitim programı, teknik ve kondisyon geliştirici istasyon çalışmalarından oluşuyor. Aynı zamanda minik judoculara spor kültürünün yanı sıra disiplinli, özgüvenli ve azimli fertler olmaları da antrenörleri tarafından aşılanıyor. Akademide başarı gösteren sporcular alt yapıda yetiştirilerek, ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlanıyor.

Şehre kazandırdıkları tesislerin faal bir şekilde kullanılmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Judo Akademi programımızla geleceğin sporcularını yetiştiriyoruz. Sporcularımız antrenmanlarının yanında motivasyona dayalı çalışmalar da gerçekleştiriyor. Genç yıldızlarımızın rühen ve bedenen sağlıklı olmaları bizim için her şeyden önemli. Bizler onlara destek vermeye, onlar da ülkemize madalya kazandırmaya devam edecek. İnşallah akademimizin meyvelerini olimpiyatlarda alacağız" dedi.

Osmangazi Belediyespor Judo Takımı Başantrenörü Muammer Çalışkan ise verdiği desteklerden dolayı Başkan Dündar'a teşekkür ederek, sporcularıyla birlikte başarıdan başarıya koşacaklarının sözünü verdi. - BURSA

Osmangazi, Spor

Kaynak: İHA

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