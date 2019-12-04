Haberler » Güncel » Tataminin yıldızları Osmangazi'de yetişiyor - Haber

Tataminin yıldızları Osmangazi'de yetişiyor

Artan sporcu sayısı ve yenilikleriyle her yıl kendini geliştirerek hedeflerini yükseltmeye devam eden Osmangazi Belediyespor, Judo Akademi programıyla eğitimlerine aralıksız devam ediyor.

04.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:59Tataminin yıldızları Osmangazi'de yetişiyor

3 bin 919 sporcuyu bünyesinde barındıran Belediyespor, hayata geçirdiği Judo Akademi programıyla çocukların bedensel gelişiminin yanı sıra kişilik gelişimine de katkı sağlıyor. Haftanın 3 günü Dikkaldırım Salonu'nda 140 sporcunun katılımıyla gerçekleşen eğitim programı, teknik ve kondisyon geliştirici istasyon çalışmalarından oluşuyor. Aynı zamanda minik judoculara spor kültürünün yanı sıra disiplinli, özgüvenli ve azimli bir birey olmaları da antrenörleri tarafından aşılanıyor. Akademide başarı gösteren sporcular alt yapıda yetiştirilerek, ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlanıyor.

Şehre kazandırdıkları tesislerin aktif bir şekilde kullanılmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Judo Akademi programımızla geleceğin sporcularını yetiştiriyoruz. Sporcularımız antrenmanlarının yanında motivasyona dayalı çalışmalar da gerçekleştiriyor. Genç yıldızlarımızın ruhen ve bedenen sağlıklı olmaları bizim için her şeyden önemli. Bizler onlara destek vermeye, onlar da ülkemize madalya kazandırmaya devam edecek. İnşallah akademimizin meyvelerini olimpiyatlarda alacağız" dedi.

Osmangazi Belediyespor Judo Takımı Başantrenörü Muammer Çalışkan ise verdiği desteklerden dolayı Başkan Dündar'a teşekkür ederek, sporcularıyla birlikte başarıdan başarıya koşacaklarının sözünü verdi.


Osmangazi, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:02 Otizmli ikizlerin Hacivat-Karagöz oyunu beğenildi - Haber
17:01 Suriye Geçici Hükümeti'nden YPG/PKK'ya katılanlara 'af' çağrısı - Haber
17:01 Evde çıkan yangında anne - oğul öldü - Haber
16:57 PAÜ'de "Kariyerime Engel Yok" paneli - Haber
16:56 İş adamından belediye başkanına afiş tepkisi - Haber
16:52 Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu yeni parti için başvuru yaptı mı? Bakanlık'tan yanıt geldi - Haber
16:46 Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı - Haber
16:38 Son dakika: Devlet Bahçeli'den 'af yasası' açıklaması: Beklemeye aldık - Haber
16:12 Son dakika: NATO Zirvesi sona erdi! Londra Bildirgesi yayımlandı - Haber
15:58 Milletvekillerinin cep telefonu faturası için devletin kasasından 1,6 milyon lira çıktı - Haber
16:46 Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı
15:57 Yetkisiz çakar kullanımını yasaklayan düzenleme kapsamında 928 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı
15:40 Termik santral önergesini gündeme getiren vekil konuştu: Cumhurbaşkanı'nın vetosuna katılıyorum
15:07 Apple'ın açığını bulan genç, 220 bin dolarlık teklifi reddetti
18:43 Kayıp olarak aranırken, inşaatta cesedi bulundu
4.12.2019 17:03:19