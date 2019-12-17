Tataristan ile İzmir arasında işbirliği köprüsü kuruldu

Resmi bir ziyaret nedeniyle Tataristan Cumhuriyeti'ne giden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kazan kentinde dün Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'un konuğu oldu. Yapılan ikili görüşme sonucunda Tataristan ile İzmir arasında eğitimden turizme, kooperatiflerden inovasyona kadar birçok alanda işbirliği yapılması kararlaştırıldı. İşbirliği kapsamında İzmir'de Tataristan günleri, Kazan'da ise İzmir günleri düzenlenecek.

Tunç Soyer'in Tataristan'ı ziyaret etmesinden dolayı kendisine teşekkür eden Cumhurbaşkanı Minnihanov 2015 ve 2017 yıllarında İzmir'i ziyaret ettiğini belirterek, İzmir ile ticari konular dahil olmak üzere yeni ortak projelerin yürütülmesine imkân sağlayacak şekilde Tataristan-Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin güçleneceğinden emin olduğunu söyledi. Kazan'da çok verimli bir dizi toplantı yaptıklarını belirten Başkan Soyer ise Kazan Expo ile İZFAŞ arasında bir işbirliği yapılmasını ve özellikle turizm, kooperatifler, tarım ve girişimcilik gibi konularda beraber çalışacaklarının altını çizdi.

Turizm faaliyetleri de artmalı

İzmir Büyükşehir Belediyesi heyeti daha sonra, Kazan Belediye Başkan Yardımcısı Yevgeniya Lodvigova başkanlığında düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Tunç Soyer, İzmir ve Kazan'ın turizm alanında büyük bir potansiyele sahip olduğundan emin olduğunu belirterek, iki şehir arasında turizm faaliyetlerinin arttırılması gerektiğini, İzmir'in termal turizminin bu konuda önemli bir rol oynayabileceğini söyledi. Soyer'in çağrısına yanıt veren Yevgeniya Lodvigova, "Sizin tecrübelerinizden faydalanmak ve tecrübelerimizi paylaşmaktan çok memnun oluruz. Bugün birçok Rus'un termal kaynakları olan tatil beldelerini seçtiğini biliyorum. İzmir bu açıdan Kazanlıların ilgisini çekebilir" dedi. Lodvigova sözlerini, "Bu görüşmemizin, bizi bekleyen büyük projelere giden yol un başlangıcı olduğundan eminim" diyerek bitirdi.

Tataristan Yatırım Kalkınma Ajansı'nı da ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediyesi heyeti Türkiye Cumhuriyeti Kazan Başkonsolosu İsmet Erikan ile de bir görüşme yaptı. Kazan'daki görüşmeler sırasında Kazan İcra Komitesi ile de bir araya gelindi. Toplantıya, Kazan İcra Komitesi Başkan Yardımcısı İldar Şakirov, Bayındırlık Komitesi Başkanı Dmitriy Anisimov, Bilgi Teknolojileri ve İletişim İdaresi Başkanı Rifat Hannanov ve Tataristan Türkiye Yetkili Temsilcisi Aydar Gataullin ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye Cumhuriyeti Kazan Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Murat Taşdemir, İzmir Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri Fırat Eroğlu ve Ozan Parlar ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden bürokratları katıldı.

Tunç Soyer Kazan ziyareti sırasında Tataristanlı ressam Raif Tuhvatullin ve İzmir'de yaşayan ressam Zeki Serbest'in "Kültür Köprüleri" isimli sergisinin açılışını da yaptı.