Tatbikatta Deniz Ortasında Yakılan Gemi İlçeyi Karıştırdı

28 Kasım 2018 Çarşamba 14:40



28 Kasım 2018 Çarşamba 14:40

Tatbikatta deniz ortasında yakılan gemi ilçeyi karıştırdıTrabzon'un Faroz Limanı açıklarında öğle saatlerinde bir gemide yangın çıktığını gören Trabzonlular paniğe kapıldıÇıkan yangının yarın yapılacak olan gemi yangını tatbikatı öncesi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan ön tatbikat olduğu ortaya çıktıTRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesi Faroz Limanı açıklarında bugün öğle saatlerinde bir gemide yangın çıktığını gören Trabzonlular paniğe kapıldı. Çıkan yangının yarın yapılacak olan gemi yangını tatbikatı öncesi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan ön tatbikat olduğu ortaya çıktı. Ortahisar ilçesi Faroz Limanı açıklarında bugün öğle saatlerinde bir yük gemisinde yangın çıktığını gören sahilde yürüyen vatandaşlar telefonlarına sarılarak polis ve itfaiye ekiplerini aradı. Bir süre sonra Sahil Güvenlik hücum botu ve helikopteri bölgeye gelirken, 3 yangın söndürme römorkörü da yanan gemiye müdahale etti. Kısa sürede yangının gerçek olmadığı ve yarın Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılacak olan gemi yangını tatbikatı öncesi yangının ekiplerce çıkarıldığı kaydedilirken, tatbikat senaryosu çerçevesinde ekiplerin gemiye müdahale ettiği ve herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı öğrenildi.Sahilde gemi yangınını görerek paniğe kapılan Trabzonlulardan Osman Özsoy "Yangını gördük. Tabiki burada daha önce görmediğimiz bir olaydı. Sonra buraya geldik daha sonra bunun tatbikat olduğunu öğrendik. Korkutucu bir durum yok" derken, Mustafa Çolak "İlk önce geminin yangının gördük kendi aramızda konuştuk daha sonra bunun tatbikat olduğunu anladık. İlk defa yaşadığımız için bir korku ve panik yaşadık" ifadelerini kullandı.Yangın sırasında sahil yolunda yürüyüş yapan emekli astsubay Cemil Tosun ise yaptığı açıklamada "Geminin yandığını gördüm. Daha sonra Sahil Güvenlik ekipleri ve helikopter geldi. Daha sonra yaralı falan olabilir diye düşündük. Daha sonra yangın söndürüldüğünü gördük. Tatbikat olduğunu anlayınca da rahatladık" dedi.