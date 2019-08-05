Tate Modern: Altı yaşında bir çocuk 10. kattan 'atıldı'

Londra'daki modern sanat müzesi Tate Modern'in 10. katından altı yaşındaki bir çocuk aşağı atıldı.

Pazar günü yerel saatle 14.45'te meydana gelen olayda çocuk müzenin beşinci katında bulunan çatıya düştü.

Çocuğun sağlık durumunun kritik olduğu ve olayla ilişkili olarak 17 yaşındaki bir çocuğun gözaltına alındığı açıklandı.

Polis çocuğun bir gözlem platformundan aşağı itildiğini duyurdu.

Londra Ambulans Servisi'nden bir sözcü, "Olay yerindeki kişiyi hemen hastaneye kaldırdık" dedi.

Bir polis sözcüsü ise "zanlının çocuğu tanıdığına dair hiçbir veri yok" dedi.

Polis, 17 yaşındaki gencin çocuğu ittikten sonra platformda durmaya devam ettiğini söyledi.

Olayın ardından müzenin kapıları kapatıldı ve ziyaretçilerin dışarı çıkmasına izin verilmedi.

'Oğlum nerede?'

O sırada 10. kattaki gözlem platformunda bulunan 47 yaşındaki Nancy Barnfield, bir anda bir düşme sesi duyduklarını söyledi.

Barnfield bunun üzerine arkasını döndüğünü ve bir kadının "Oğlum nerede?" diye çığlık attığını aktardı.

Barnfield zanlının platformdakiler tarafından çevrelendiğini ve bu sürede sakinliğini bozmadığını, ardından olay yerine gelen polise teslim edildiğini anlattı.

O sırada müzede bulunan BBC Muhabiri Jonny Dymond da olay yerine en az iki itfaiye ve 10 polis aracı geldiğini, bir süre müzeyi terk etmelerine izin verilmediğini söyledi.

Atıl durumdaki bir elektrik santralinin yerine 2000 yılında açılan Tate Modern 2018'de İngiltere'nin 5,9 milyon kişi ile en fazla turistin uğradığı yerdi.