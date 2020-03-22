Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Tatil beldesinde koronavirüs nedeniyle yazlıkçı yoğunluğu - Haberler

Tatil beldesinde koronavirüs nedeniyle yazlıkçı yoğunluğu

TÜRKİYE'de koronavirüs salgının görülmesi ve okulların da uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte, özellikle büyük şehirlerde oturanlar, tatil beldelerine gitmeye başladı.

22.03.2020 10:23 | Son Güncelleme: 22.03.2020 10:23
Tatil beldesinde koronavirüs nedeniyle yazlıkçı yoğunluğu
TÜRKİYE'de koronavirüs salgının görülmesi ve okulların da uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte, özellikle büyük şehirlerde oturanlar, tatil beldelerine gitmeye başladı. Tekirdağ 'ın Marmara Ereğlisi ilçesi sahilinde yazlıkları bulunanlar, henüz havalar ısınmamasına rağmen evlerini açtı.

Türkiye 'de koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar köy, yayla veya yazlıklara gitmeye başladı. Yaz aylarında nüfus artışının yaşandığı Tekirdağ'ın turistik ilçesi Marmara Ereğlisi sahili, koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların da uzaktan eğitime geçmesi nedeniyle yazlıkçıların erken gelişleriyle dolup taştı.

İstanbul 'dan, ilçedeki yazlığına gelen Gülsen Güller, insanlardan uzak kalmaya çalıştığını belirterek, "İstanbul'dan geldik. Malum dünyada koronavirüs diye bir salgın var. İnsanların bu konuda çok tedbirli olduğunu düşünmüyorum. Kalabalık ortamdan uzaklaşmak, birkaç gün kafa dinlemek. Sakin bir iki gün geçirmek için geldim. Burada hem sakin, hem de balık tutarak zaman geçiriyorum. İnsanlardan ve toplumdan uzak, güzel" dedi.

'EVDEN ÇIKMAYACAĞIZ'

Mustafa Sarıkaya ise koronavirüsle mücadelede devlete güvendiğini ifade ederek, "İstanbul'dan geliyoruz. Burada da evimiz var. Orada kalacağız. Oradan da çıkmayacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözü sözdür uyuyoruz, evden çıkmayacağız" diye konuştu.

'KALMAYI DÜŞÜNÜYORUZ'

Yılmaz Ateş ise hem koronavirüs nedeniyle şehirden uzaklaşmak hem de tatil yapmak için İstanbul'dan geldiklerini belirterek, "Hem tatil, hem de virüs nedeniyle geldik. Cumhurbaşkanının evde kalın çağrısı güzel bir şey. İşimize göre burada kalmayı düşünüyoruz" dedi.


- Tekirdağ
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul, Tekirdağ, Türkiye, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz Haberler
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz
İçişleri Bakanlığı’nın yasağı ilk günden delindi! Yaşlılar sokaklarda Haberler
İçişleri Bakanlığı'nın yasağı ilk günden delindi! Yaşlılar sokaklarda
Erzurum’dan yaşlıların evden çıkmaması için alkış toplayan önlem Haberler
Erzurum'dan yaşlıların evden çıkmaması için alkış toplayan önlem
Cumhurbaşkanlığı, ’En az virüs kadar tehlikeli’ deyip uyardı: Yapmayın Haberler
Cumhurbaşkanlığı, "En az virüs kadar tehlikeli" deyip uyardı: Yapmayın
’Evden çıkmayın’ uyarısına uymayan yaşlı adamdan güldüren savunma Haberler
"Evden çıkmayın" uyarısına uymayan yaşlı adamdan güldüren savunma
’Evde kalın’ uyarıları kar etmedi! Balıkçılar tarihi köprüye akın etti Haberler
"Evde kalın" uyarıları kar etmedi! Balıkçılar tarihi köprüye akın etti
Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye’nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz? Haberler
Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz?
Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu Haberler
Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

Megakent çağrıya uydu, trafik yoğunluğu yüzde 1'e düştü - Haber Fellaini korona virüse yakalandı - Haber Virüs tehdidinden Edirne'ye kaçtılar - Haber Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haber Karapınar'da sağlık çalışanlarına vatandaştan tatlı ikramı - Haber Koronavirüs tedavisinde sıtma ilacı "Klorokin" kullanılacak - Haberler Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, "En az virüs kadar tehlikeli" deyip uyardı: Yapmayın - Haber Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz? - Haber "Evden çıkmayın" uyarısına kulak asmayan adam: Evde otura otura karımla kavga ettik - Haber İçişleri Bakanlığı'nın yasağı ilk günden çiğnendi! Yaşlılar yine sokaklarda - Haber Olta balıkçıları koronavirüse rağmen soluğu Tarihi Galata Köprüsü'nde aldı - Haber
Loading