Tatil BTM'de güzel

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde (BTM) yarıyıl tatili dolu dolu geçecek. Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon projesi Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi bu sömestr da nitelikli zaman geçirmek isteyen bilime meraklı öğrenciler için birbirinden özel bilimsel kamp programları hazırladı.

Çocukların bilime ve teknolojiye olan ilgilerini arttırmak ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak adına özel olarak hazırlanan bilimsel etkinlikler, birçok farklı ilgi alanına hitap ediyor. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında yarıyıl tatili programı kapsamında tatili bilimle iç içe geçirmek isteyen 5-7 ve 8-14 yaş gruplarına yönelik farklı alanlarda bilimsel atölye çalışmaları gerçekleştirecek. 8-14 yaş gruplarına yönelik 'Doğadan Gelen Tasarımlar', 'Balonla Giden Araba', 'Takım Yıldızı Panosu', 'Roket Bilimi' ve 'Yakıt Üretimi Denemeleri'gibi atölye çalışmalarının yanı sıra ahşap atölyesi ve tangram çalışmaları gibi etkinlikler hazırlandı.

Bilimin eğlenceli haliyle tanışın

Yaparak ve yaşayarak öğrenme, gözlem yapma, soru sorma, tahmin etme, düşüncelerini paylaşma ve olaylar arasındaki sebep-sonuç ilişkisini kavrama becerilerine katkı sağlayacak atölye çalışmaları ise 5-7 yaş gruplarındaki minik mucitlere bilimle iç içe keyifli bir yarıyıl tatili geçirmelerine imkân sağlayacak.'Uzay Lambası', 'Işık Saçan Böcekler', 'Yelkenli Tekne', 'İskelet Sistemi' atölye çalışmaları ile farklı bilim dallarındaki bilimsel süreçleri keşfedecek olan bilime meraklı minikler,hafta sonlarıysa ebeveynleri ile birlikte aile etkinliklerine katılarak nitelikli zaman geçirebilecek. Yarıyıl tatili süresince her gün farklı bir konuda bilimsel atölye çalışması gerçekleştirecek olan bilime meraklı öğrenciler,bilimin eğlenceli haliyle tanışacak, dokunarak ve uygulayarak öğrendiklerini pratiğe dökme fırsatı yakalayacak.