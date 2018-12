Tatil cenneti film ekiplerini bekliyor

12 Aralık 2018 Çarşamba 09:55



Tatil cenneti film ekiplerini bekliyorÇANAKKALE - Kuzey Ege 'nin incisi tatil cenneti Çanakkale 'nin Bozcada ilçesi dünyaca ünlü koyu, plajı, mimari yapısı ve doğal güzellikleriyle film ekiplerini bekliyor. Yaz aylarında 7'den 70'e yerli ve yabancı birçok turisti ağırlayan Bozcaada , sinema sektöründe de öne çıkmaya başladı. Bozcaada, özellikle Metin Akpınar Yıldız Kenter ve Eşref kolçak gibi sinema sektörünün önemli isimlerinin oynadığı 'Güle Güle' filmiyle dikkat çeken yerler arasına girdi. Bozcada'da Ata Demirer 'in ' Eyvah Eyvah ' filminin birkaç sahnesi ve Farah Zeynep Abdullah ile Engin Akyürek 'in başrollerini paylaştığı Bi Küçük Eylül Meselesi'nin çekimleri yapıldı. Adada sinema çekimlerinin artması turizmi canlandırdı.Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz , "Bozcaada'nın böyle bir film çekiminin aslında turizmin canlanmasına çok ciddi unsur olduğunu gördük. 2000'li yılların başında 'Güle Güle' filmi Efsane bir kadroyla çekilmişti. O 'Güle Güle' filminin içinde Bozcaada'nın o doğal güzellikleri ve doğal mimarisi insanlar tarafından çok büyük ilgi çekti. Bizim gözlemlediğimiz kadarıyla da 'Güle Güle' filminden sonra Bozcaada'yı insanlar daha fazla merak etmeye başladı. Daha fazla gelmeye başladı. Belki de Bozcaada turizminin bir aşamada yükselmesinin 'Güle Güle' filminin de çok büyük etkisi olmuştur. Taibi zaman içerisinde hem Bozcaada'nın doğal güzellikleri, tabiatı, bozulmamış doğası hem de kendine özgün mimari yapısı Bozcaada'yı doğal bir film sahnesi haline getirdi. Bu süreçte 'Bi Küçük Eylül Meselesi' gibi Ata Demirer'in 'Eyvah Eyvah' filminin birkaç sahnesinin Bozcaada'da çekilmesi gibi adaya olan ilgiyi arttırmış durumda. Gördüğümüz kadarıyla hem yönetmenler hem oyuncular hem de bu filmleri seyredenler bu deneyimi yaşamaktan çok mutlu. İlerleyen süreçte de ben bu tip taleplerin artarak devam edeceğini düşünüyorum" dedi.