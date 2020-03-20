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"Tatil değil sosyal izolasyon"

Tüm üniversite öğrencilerine çağrıda bulunan Abdülkadir Gayretli, "Üniversiteye verilen arayı bir tatil olarak görmemek gerekiyor.

20.03.2020 15:15 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:15
Tüm üniversite öğrencilerine çağrıda bulunan Abdülkadir Gayretli, "Üniversiteye verilen arayı bir tatil olarak görmemek gerekiyor. Bu aslında bir sosyal izolasyon. Evde kalmanız gerekiyor" dedi.

Üniversite öğrencilerine uyarılarda bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, "Kalabalık arkadaş gruplarıyla bir araya gelmek, toplu taşıma araçlarına binmek, dışarıda bolca zaman geçirmek sizleri risk altına soksa da sizden daha çok, riskli büyüklerinize ciddi bir tehdit oluşturuyor. Kendinizin ve sevdiğiniz büyüklerinizin zarar görmemesi siz gençlere bağlı" diye konuştu.

Çocuklar ve gençlerin enfeksiyonu daha hafif veya belirtisiz geçirdiğini belirten Gayretli, "Gençler daha kalabalık ortamlarda bulunduklarından enfeksiyonun toplumda yayılmasına daha fazla hizmet ediyorlar. İşte okulları, üniversiteleri tatil etmenin asıl amacı da bu yaş grubunun hareketliliğini azaltıp evde tutarak riskli grupları koruyabilmek. Zira gençlerin riskli gruplara enfeksiyonu taşıma ve bulaştırma olasılıkları yüksek" şeklinde konuştu.

Gençlerin ailelerine de çağrıda bulunan Gayretli, "Kıymetli aileler, sizlerin kendinizi iyi korumanız gerekiyor. Mümkünse evden çıkmayın, alışverişlerinizi bırakın, gençler yapsın. Arkadaşlarınızla, dostlarınızla bir araya gelmemeye özen gösterin.

Gençler de size bu virüsü taşımamak adına ziyaretlerini azaltabilir. Bir süre yalnız kalmanız daha doğru olacaktır. Telefonla hasret gidermek daha iyi bir yöntem. Sağlığınız her şeyden daha önemli. Bizler sizler için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın verdiği tavsiyelere uyulmasına özen gösterilmesi gerektiğine vurgu yapan Gayretli, "Hepimiz için en önemlisi mümkün olduğunca virüsten korunmak. Bunun için uzmanların verdiği tavsiyelere mümkün olduğunca uyun. Hijyene önem verin. İyi beslenin ve iyi uyuyun. Tıbbi yardım alma ihtiyacı hissediyorsanız en yakın sağlık kuruluşuna başvurun" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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