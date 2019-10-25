Tatil dönüşü büyük şok! Tuvalet sifonunda saklamıştı ama…

Olay, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir apartmanın zemin katında bulunan dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emin ve Hatice Tercan çifti 3 günlüğüne memleketleri Vize Evrencik Köyü'ne gittiler. Döndüklerinde evlerini darmadağın bulan talihsiz çift 13 adet küçük altının çalındığını görerek, durumu emniyete haber verdi.

ELİYLE KOYMUŞ GİBİ ÇALDILAR

Yaklaşık 6 bin TL değerindeki altınları çalan hırsızlar ortadan kaybolurken, emniyet ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Evin altını üstüne getiren hırsızların, tuvalet sifonuna saklanmış altınları eli ile koymuş gibi çalması da akıllarda soru işareti oluşturdu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

"İNŞALLAH KARŞI KARŞIYA GELİRİZ''

Hırsızların kurnazlığı karşısında şaşkınlığını saklayamayan Hatice Tercan, "Pazartesi gecesi Evrencik'e gittim, bugün eve döndüm. Eve girdiğimde evi dağınık gördüm. İlk önce eşim girip evin dağınık olduğunu söylediğinde su bastı zannettim. Meğer hırsızlar girmiş. 13 tane küçük altınımı alıp gitmişler. Bunları nasıl bulmuşlar? Makineleri olmasa bulamazlardı. Evime arka camdan girmişler. İnşallah bulunduklarında karşı karşıya geliriz de yüzlerine tükürürüm" dedi.