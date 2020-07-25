Tatil dönüşü yolunda otomobiliyle yol kenarındaki kepçeye çarptı: 6 yaralı

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, yol kenarında çalışma yapan kepçeye, otomobil çarptı, 5'i tatilci 6 kişi yaralandı.

Kaza, bugün 16.00 sıralarında, Muğla-Aydın karayolu Bayır Mahallesi yakınlarında, meydana geldi. Ailesiyle birlikte Muğla'da yaptığı tatilin ardından İstanbul'daki evlerine dönüş yolunda olduğu öğrenilen 71 yaşındaki Zeki Ak, kullandığı 34 TZ 4870 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında çalışma yürüten Muğla Büyükşehir Belediyesi ekibinde görevli Fırat Kaya idaresindeki kepçeye çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Zeki Ak ile yanındaki Süreyya Ak, Ahmet Ersan Ak, Fatma Nur Ak, Amine Meva Ak ve kepçe operatörü Fırat Kaya yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışarak, mahsur kalan 5 kişiyi, 10 dakikalık çaba sonucu kurtardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kaza nedeniyle karayolunda trafiği 1 saat tek şeritten verilebildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.