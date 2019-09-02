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Tatil için almanya'dan geldi, kamyonun altında can verdi

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesine Almanya'dan tatil için gelen Gökay Tiryaki, yolun karşısına geçmek isterken kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

02.09.2019 22:05 Tatil için almanya'dan geldi, kamyonun altında can verdi
ZONGULDAK'ın Devrek ilçesine Almanya'dan tatil için gelen Gökay Tiryaki, yolun karşısına geçmek isterken kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, akşam saatlerinde Zonguldak- Ankara Karayolu'nun Çağdeğirmeni Beldesi yakınlarında meydana geldi. Almanya'dan tatil için memleketine gelen Gökay Tiryaki'ye yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada M.H. yönetimindeki İl Özel İdaresi'ne ait resmi plakalı kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan ve ağır yaralanan Gökay Tiryaki'nin yardımına vatandaşlar koştu. Gökhan Tiryaki, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gökay Tiryaki, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, kamyon sürücüsü M.H.'yi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Zonguldak, Almanya, Ankara, Devrek, Güncel

Kaynak: DHA

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