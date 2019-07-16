16.07.2019 15:02
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Tatil için Pamukkale'ye gelen Malezyalı turist sokakta kalp krizi geçirdi

Tatil için Pamukkale

Malezya'dan tatil için Denizli Pamukkale'ye gelen 63 yaşındaki turist kaldığı otele dönmek için dolmuş beklediği sırada sokakta fenalaşarak yere düşüp yaralandı.

Malezya'dan tatil için Denizli Pamukkale'ye gelen 63 yaşındaki turist kaldığı otele dönmek için dolmuş beklediği sırada sokakta fenalaşarak yere düşüp yaralandı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan turistin kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, olay Saraylar Mahallesinde meydana geldi. Birkaç gün önce tatil için Malezya'dan Pamukkale ilçesindeki Karahayit'e gelen 63 yaşındaki Abrahim Bin İsmail isimli turist alışveriş için kent merkezine geldi. İhtiyaçlarını karşılayan İsmail kaldığı otele dönmek için durakta dolmuş beklemeye başladı. Bu sırada fenalaşan İsmail bir anda yere yığıldı. Düşerken suratını kaldırıma çarpan İsmail'in yüzü kanlar içinde kaldı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler ambulans ile İsmail'i Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen İsmail'e anjiyo yapıldı. Turistin hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
Kalp Krizi, Pamukkale, Malezya, turist, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
17:38   "Şişman kadınlar cennete giremez" diyen papazı sahneden attı
17:24   Malatya'da yılanların dansı böyle görüntülendi
17:23   Kızına mermi yutturan damadı öldüren babaya müebbet
17:22   Malatya'da yılanların dansı görüntülendi
17:21   Cinayetle suçlanan kardeşler otopsi raporu ile tahliye oldu
17:17   Ayvalık'ta 65 göçmen yakalandı
17:16   Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol tankeri kayboldu