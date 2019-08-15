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Tatil için yeni bir alternatif

Tepebaşı Belediyesi'nin uluslararası Leeds sertifikalı çevreci binası Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi, hijyen standartlarına uygun açık havuzu ve H2O Açık Havuz Kafe ile tatil için yeni bir alternatif sunuyor.

15.08.2019 11:28 Tatil için yeni bir alternatif
Tepebaşı Belediyesi'nin uluslararası Leeds sertifikalı çevreci binası Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi, hijyen standartlarına uygun açık havuzu ve H2O Açık Havuz Kafe ile tatil için yeni bir alternatif sunuyor.

Özellikle çocuklara 4 mevsim yüzme sporu ile ilgilenme imkanı tanıyan dünya standartlarındaki merkez, yaz aylarında hizmet veren açık havuzu ile ailelere eğlenceli ve sağlıklı zaman geçirebilme fırsatı sunuyor. 30 Ağustos tarihine kadar açık olacak ve Pazartesi günleri hariç haftanın her günü 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet veren Tepebaşı Belediyesi Su Sporları Merkezi Açık Havuzu ve H2O Kafe, ailelerin çocukları ile birlikte güven içinde keyifli zaman geçirmelerini sağlıyor. Ayrıca yetkililer, havuz kurallarına uyulmasının katılımcılar açısından hayati önem taşıdığına da dikkat çekiyor. - ESKİŞEHİR

Mustafa Kemal Atatürk, Tepebaşı, Güncel

Kaynak: İHA

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