Tatil için yola çıkanlara uzmanlardan uyarı: Sık sık mola verin Ramazan Bayramı
'nda 9 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar yollara düşerken, uzmanlar uzun yolda sık sık mola verilmesi gerektiğinin altını çizerek, sürücüleri uyardı. Türkiye
genelinde bayram tatili nedeniyle milyonlarca araç yollara çıkarken, yetkililer ise yaralanma ve ölümlü kazaların önüne geçilmesi için ve sağlıklı sürüşlerin yapılması için mutlaka 2 saat arayla mola verilmesini tavsiye ediyor.
'HER İKİ SAAT ARAYLA ASGARİ 15 DAKİKA MOLA ÖNEMLİ' Anadolu Otoyolu
üzerinde yer alan dinlenme tesisi işletmecilerinden Muhsin Koca, geçtiğimiz bayramlarda yapılan uzun tatillerde ölümcül kazalar gerçekleştiğini hatırlatarak, kazaların önüne geçmek için araçları ile yola çıkanların mutlaka mola vermelerini tavsiye etti. Sürücülerin kendi canlarını ve yanındakilerin canlarını tehlikeye atmamaları için asgari 15 ila 30 dakikalık süreler ile mola verilmesi gerektiğini belirten Koca, şoförlerin bilinçli hareket edip belli aralıklarla verecekleri molalarla kaza yapılması riskini en aza indireceklerini söyledi.
'GÜVENLİ SÜRÜŞ İÇİN HAFİF YEMEK VE KAHVE TÜKETMELİ'
Muhsin Koca, "Bir an önce gideceğim yere ulaşayım telaşına gerek yok. Yorulan uykusu gelen şoförlerin sağlıklı sürüş için mola verecekleri bir dinlenme tesisine mutlaka uğramalılar. Araç
kullanan şoförler yolculuk sırasında hafif yemek tercih etmeliler ve mutlaka kahve tüketmeliler. Kullandıkları aracın güvenli seyri için ise güvendikleri bildikleri istasyonlardan yakıtlarını tedarik etmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.
Sık sık mola verdiğini söyleyen bir sürücü, "Ben Adana
tarafından geliyorum. Yollar çok kalabalık. Herkesi dikkatli olmaya davet ediyorum. En iyisi, en güvenlisi mola verip dinlenerek, güvenli sürüşü öncelik hale getirmek" dedi. Bir başka sürücü ise, " Kısa aralıklarla mola verirsek hem uykuyu açıyor hem de ayaklarımızı açıyoruz" diye kaydetti.
Kaynak: DHA
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