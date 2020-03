Tatil kararının ardından, öğrenciler memleketlerine dönüyor

Tatil kararının ardından, öğrenciler memleketlerine dönüyorKORONAVİRÜS tehdidine karşı okulların tatil edilmesi kararından sonra, öğrenciler 16 Mart'ı beklemeden evlerine gitmeye başladı. İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelen birçok üniversite ve lise öğrencisi, memleketlerine döndü. Öğrenciler, alınan önlemlerden mutlu olduklarını dile getirdi.Dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yapılan ve 5 saat süren koronavirüs toplantısının ardından, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ilkokullar, ortaokullar ve liseler ile üniversitelerde eğitime ara verildiğini duyurdu. İlköğretim, ortaöğretim ve liselerde 16 Mart'ta başlayacak olan tatil, 1 hafta sürecek. Öğrenciler, 23 Mart'tan itibaren uzaktan eğitim alacak. Üniversitelerde de, 16 Mart'tan başlayacak şekilde, 3 hafta eğitim öğretime ara verilecek.Birçok öğrenci ise, 16 Mart'ta başlayacak olan tatili beklemeden, hafta sonunu da değerlendirmek için bugün yola çıktı. İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelen birçok lise ve üniversite öğrencisi, memleketlerine gitmek üzere otobüslere bindi.'SAĞLIK EN ÖNEMLİ ŞEY'Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği bölümünde okuyan 2'nci sınıf öğrencisi Zehra Ahsen Tütüncü, gençlerin risk grubunda olmadığını, virüsün gençler için çok da tehlike arz etmediğini düşündüklerini belirterek, "Bize bulaşacağını düşünmüyoruz ama yine de tatil olması iyi oldu, önlem almak her zaman iyidir. Hafta sonuyla tatili birleştirmek için bugünden yola çıktım. Üniversiteler uluslararası kurumlar, başka ülkelerden gelenler virüsü getirmiş olabilir, önlemler iyi oldu" dedi.Katip Çelebi Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümü öğrencilerinden Fatma Altın ise, "Bence iyi bir karar oldu. Bu durum bunu gerektiriyordu. Ülkede bir panik durumu var. Üniversiteler kalabalık kurumlar ve her yerden gelen var. Genel olarak salgın oluşmaması için iyi bir karar. Arkadaşlarım da şu anda evlerine gidiyorlar. Eve gidince kendimi güvende hissedeceğim. Evet, belki eğitimde aksama olacak ama yapacak bir şey yok, sağlık her zaman en önemli şey. Bizim şu anda bitirme projelerimiz yoğunluktaydı, sınavlarımız da ileri tarihe atılacak" dedi.Diğer öğrenciler de, alınan kararı desteklediklerini ve kalabalık ortamlardaki etkinliklerin iptal edilmesinin önlem almak açısından yararlı olduğunu düşündüklerini dile getirdi.

Kaynak: DHA