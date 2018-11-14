Tatil Köyü Havasındaki Bakım Merkezi Türkiye'de İlk Olacak

14 Kasım 2018 Çarşamba 11:39



14 Kasım 2018 Çarşamba 11:39

Türkiye'de bir ilki teşkil eden ve Aksaray sınırlarında hizmet verecek olan Narlıgöl Özel Bakım Merkezi açılışa hazırlanıyor.Sosyal aktivite, sağlık hizmetleri, bakım ve temizlik hizmetleri ile psikodestek sağlayan Narlıgöl Özel Bakım Merkezi, uzman kadrosu ile bir ilki gerçekleştirecek. Tatil köyü konsepti ile hizmet veren tesislerin özel bakım merkezine dönüştürülmesi ile bir ilk yaşanacak. 5 bin metrekare kapalı alanda ve 10 bin metrekare açık alanda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak hizmet verecek bakım merkezi, otel ve termal tesisle birleştirilerek, bakıma ihtiyaç duyan insanlar için alışılmışın dışında hizmet sunacak. 5 yıldızlı tatil köyü konseptinde olması ile diğer birçok bakım merkezinden ayrılan Narlıgöl Özel Bakım Merkezi, aileler için de önemli hizmetler içeriyor.Açılacak bakım merkezi hakkında bilgiler veren Narlıgöl Özel Bakım Merkezi Kurucu Müdürü Mustafa Demiray, Aksaray'dan ziyade Türkiye'de ihtiyaç olan bir bakım merkezini hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Merkezlerinde evdeki özenle ve tatil havasında bakım hizmetlerinin sunulacağını anlatan Demiray, "5 yıldızlı bakım merkezimizde konforuyla kişiye evinde bulunması gereken özeni ve tatil bölgelerinde arzuladıklarını yaşatırken, sunduğu psikodestek ile de eksiksiz hizmet anlayışını şiar edindik. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de bu manada bizlere her türlü desteği sağladı. Gerek yol haritamızı çizmemiz, gerekse vereceğimiz hizmeti en üst noktaya ulaştırmamız noktasında yardımlarını bizlerden esirgemedi. Onların de desteği ile termal bir tesisi engellilerimizin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi."Özel insanlarımıza özel hizmet"Açık ve kapalı kullanım alanlarının tamamen engellilere engelleri aştıracak donanımda dizayn edildiğini ifade eden Demiray, "Ayrıca 10 bin metrekare açık alanı olan tesisimizde engellilerimiz için oluşturacağımız özel hobi bahçeleri, serbest dolaşım alanları ve açık havada etkinlik imkanı olacak. Yani biz özel insanlarımızı içeriye kapatarak hizmet verecek bir merkezden ziyade, onların bahçe ortamında doğayla bütünleşerek sosyal yaşamlarına katkı sunmak istiyoruz. Bu tür yerler tatil köyü adı altında hep normal insanlara hizmet vermek için inşa edilirken, biz özel insanlarımızın bu tür olanaklardan faydalanması için termal otelimizi onların hizmetine sunuyoruz. Şuanda zihinsel engelli kategorisinde özel insanlarımıza hizmet vereceğiz. Yakın zamanda ruhsal ve bedensel kısımları da faaliyete sokacağız. Toplamda 300 kapasite ile Aksaray ve bölgemize hitap edeceğiz. Sadece Aksaray ve ilçelerinden değil, Türkiye'nin her tarafından misafir kabul etmekteyiz" ifadelerini kullandı.Tesisin aileler için de özel hizmet vereceğini vurgulayan Demiray, "Bakım merkezimizde kalacak özel insanlarımızın aileleri için de özel bir bölümümüz olacak. Aileler merkezimizde kalan yakınları ile daha uzun günlerde vakit geçirme olanağı bulacak. Termal otelimizin bir kısmını o ailelerimiz için ayırdık. Otelimizde uygun fiyatlarla daha fazla konaklama ve merkezimizde kalan yakınları ile daha fazla zaman geçirme olanağı kazanacaklar. Yani hem merkezimizde kalan misafirimiz hem de aileleri 5 yıldızlı otel konforunda sunduğumuz bu hizmetlerimizden faydalanacaklar. 'Engelleri kaldırıyoruz' düsturu ile çıktığımız bu yolda aileler tatil yaparken aynı zamanda engellileri ile de beraber olacaklar. Engelleri aşma noktasında ilk iş olarak engellilerle ailelerine daha uzun süre vakit geçirme olanağı sunuyoruz. 'En büyük engel sevgisizliktir' sözünü de buradan hatırlatarak vereceğimiz hizmetle bütün bu engellerin önüne geçmek için çaba göstereceğiz" diye konuştu. - AKSARAY