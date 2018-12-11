Tatil Planı Yapanlar Dikkat! 10 Günde Kontenjanların Yüzde 40'ı Satıldı

1 Aralık'ta başlayan erken rezervasyon kampanyalarına büyük ilgi gösterildi. Kampanyanın başlamasının üzerinden 10 gün geçmesine rağmen kontenjanların yüzde 40'ının satıldığı belirtildi. Kampanyanın başladığı 1 Aralık'tan bugüne kadar geçen 10 günlük sürede Türk tatilcilere tanınan kontenjanların yüzde 40'ının satıldığını ifade eden Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, ''Tatil yapmayı planlayanlar için en iyi fiyatların olduğu dönem bu süreç, daha iyisi yok ve hızla tükeniyor. Bu nedenle herkes elini çabuk tutmalı" dedi.

"YÜZDE 30'U YURT DIŞI OPERATÖRLER TARAFINDAN SATIN ALINDI"

"Otellerin kapasitelerinin yüzde 25 - yüzde 30'u çoktan yurt dışı tur operatörleri tarafından satın alındı. Bu verilere bakarak 2019'da 50 milyon turist rakamını yakalayacağımızı öngörüyoruz" diyen Polatoğlu sözlerini şöyle sürdürdü;

"Erken rezervasyonlarda özellikle İngiltere, Almanya ve Rusya ön plana çıktı. Fakat İtalyan, İspanyol tur operatörleri bu sene de Türkiye'de tatil konusunda çekimser kaldı"

"UZAK DOĞU'DAN GÜZEL KIPIRDANMALAR VAR"

Yeni pazarlardan Uzak Doğu'dan güzel kıpırdanmalar gördüklerini de belirten Polatoğlu, ''Çin ve Japonya'nın yanı sıra Vietnam, Tayland, Malezya ve Endonezya'ya kadar uzanan bir coğrafyadan geniş bir kitle Türkiye'ye gelmeye başladı" diye konuştu.