Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi

Salgın nedeniyle uzun zamandır karantinada olan oyuncu Hilal Altınbilek, normalleşme sürecinin başlamasıyla Bodrum'a tatile gitti. Tek başına tatil yapan oyuncu, şezlongta sere serpe güneşlenirken görüntülendi.

15.06.2020 13:55 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:28

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde başrol oynayan Hilal Altınbilek, tek başına Bodrum'da tatil yapıyor. Güzel havanın tadını çıkaran oyuncu, bikinili yakalandı.

SAHİLDE MÜZİK DİNLEYİP KİTAP OKUDU

Magazin Burada'nın haberine göre: Denize girdikten sonra gölgede olan şezlongunu güneşli yere çekip uzanan güzel oyuncu, müzik dinleyip kitap okudu. Şezlong üzerinde şekilden şekle giren Altınbilek, bir ara köpeğiyle oyun oynadı.

Karantina sürecinde diğer meslektaşları gibi formunu korumaya özen gösteren 29 yaşındaki Hilal Altınbilek, kusursuz fiziğiyle de parmak ısırttı. Çevresine gülücükler saçan Hilal Altınbilek'in küçük bir kıza kalp işareti yapması da dikkatlerden kaçmadı.

Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi

AŞK İDDİALARINI YALANLADI

Güzel oyuncu Hilal Altınbilek'in Bir Zamanlar Çukurova dizisinde birlikte oynadığı Kerem Alışık ile aşk yaşadığı iddia edildi. Alışık'ın Altınbilek'in köpeği gezdirirken görüntülenmesi de iddiaları güçlendirmişti. Ancak güzel oyuncu çıkan aşk iddialarını yalanlamıştı.

Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi
Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi
Etiketler: Bir Zamanlar Çukurova Dizisi, Bodrum, Magazin, Haber
Yorumlar (13)
BEN DE: koleksiyon yapmış.
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DEMİR YAMAN: Kalk kız giy üstüne başlatma güneşlenmene, Yılmazı bekliyorsun değilmi höşşük.
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CETO: Lokum abler Lokum
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