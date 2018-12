Tatil Villam, Villa Kiralamada Türkiye'nin Lideri

Türkiye'nin birçok noktasından tanınmış yada keşfedilmemiş tatil bölgelerinde farklı özelliklerde villa, apart, dağ evi ve çiftlik evlerinde hayalinizdekitatili yaşamanıza olanak sağlamak amacıyla 2006 yılında kurulan firmamız. Bugün Türkiye'nin en büyük ve en seçkin villa ve apart kiralama portföyüne sahip olup, Türkiye'de Villa ve apart kiralamasına aracılık eden lider firmadır.

Tatil Villam özel olarak seçilmiş ve direktiflerimiz doğrultusunda kriterlerimize uygun hale getirilmiş tatil seçenekleri sunarken size kiraladığımız villa ve apartların teslimi ve daha sonrasında 7/24 saat ulaşabileceğiniz kusursuz hizmet sunar.

Hizmetlerimiz arasında Hava alanı transfer, hava alanı teslim araç kiralama, Özel Aşçı, Bakıcı, Temizlikçi, Özel Rehber gibi seçenekler talepleriniz doğrultusunda profesyonel olarak sunulmaktadır.

Hayallerinizdeki Tatili yaşamak için sitemizden villanızı seçebilir yada bize nasıl bir konutta tatil yapmak istediğinizi belirtip önerdiğimiz tatil evinde unutulmaz bir tatil keyfi yaşayabilirsiniz….

Faaliyette bulunduğu bölgeler içerisinde; villa kiralama, konut ve arazi satışı gibi konularda profesyonel hizmetler sunan firmamız müşteri yorumlarına değer vererek büyümesini sürdürmektedir. İlk kurulduğu günden 2016 yılı sonuna kadar firmamız64.265 kişiye villa kiralama hizmeti sunmuş olup kaliteli hizmeti sayesinde her geçen gün hizmet ağını ve portföyünü genişletmeye devam etmekte sadece kaliteli ve belirli standartlara sahip konutların kiralamasını sizlere sunmaktadır.

Tatilvillam.com ekibi olarak en büyük misyonumuz Türkiye' de hiçbir faaliyet ve hiçbir mali gideri olmaksızın sadece web sitesi üzerinden pazarlama yapan ve hiçbir sorumluluk taşımayan sanal internet sitelerinin önüne geçerek gerçek güvenilir hizmeti yerinde ve sorunsuz sunan ve dünyaca tanınan bir Türk firması olmaktır.

Baransel Grup olarak Kaş ve Fethiye ofislerimize bağlıortalama 20-25 kişilik bir ekiple, 9117 lisans numarasıyla Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğine(TURSAB) bağlı olarak hizmet vermekteyiz.