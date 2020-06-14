Tatil yolunda kaza: Aynı aileden 6 kişi öldü

Tatil yolunda kaza: Aynı aileden 6 kişi öldüBALIKESİR'in Kepsut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 6 kişi yaşamını yitirdi.

14.06.2020 18:04 | Son Güncelleme: 14.06.2020 18:11
Tatil yolunda kaza: Aynı aileden 6 kişi öldü
BALIKESİR'in Kepsut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 6 kişi yaşamını yitirdi.
Kütahya'dan Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bulunan yazlıklarına gittikleri öğrenilen Mustafa Bedii Hüseyinbaşoğlu (64) idaresindeki 43 HP 003 plakalı otomobil, saat 12.00 sıralarında Dursunbey karayolu Bağtepe mevkisindeki bulunan köprü korkuluklarına çarptı. Kazada Mustafa Bedii Hüseyinbaşoğlu, babası Mehmet Naci Hüseyinbaşoğlu (90), sürücünün eşi Nesrin Hüseyinbaşoğlu (62), kızı Elif Nur Şirinoğlu (38), torunları İsmail Ediz (15) ve İbrahim Ilgaz Şirinoğlu (9) olay yerinde yaşamını yitirdi. Cenazeler, Kepsut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil çekici ile çıkartılarak, otoparka çekildi. Tatil yolunda kaza: Aynı aileden 6 kişi öldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Kepsut, Güncel, Haber

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